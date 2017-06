ANFP descarta conflicto con los jugadores por los premios de la Copa Confederaciones

Aton Chile / El Gráfico Chile

Desde la ANFP salieron a colocar paños fríos frente a un supuesto conflicto con el plantel de la Selección chilena por la negociación de los premios por la Copa Confederaciones. De acuerdo a la información que llega desde Rusia, los jugadores quieren el ciento por ciento de los montos que la FIFA entrega a las selecciones por logro obtenido.

El vicepresidente de la entidad, Andrés Fazio, habló con la radio Cooperativa donde explicó el conflicto: “Hay un efecto externo que no se condice como es la situación al interior y con el plantel. Tenemos la mejor disposición ambas partes para llevar el tema de los premios, lo más rápido posible, a un final satisfactorio para todos“.

“Al interior seguimos con el mismo clima y las mismas bases con las que hemos trabajado el tema. Eso no fue alterado y cualquier información que salga de eso no responde a lo que es la realidad interna“, añadió.

Además, consultado por una posible filtración por parte del equipo para meter presión, el dirigente sostuvo: “No digo que exista filtración, sino que hay muchos datos que no son reales y que se toman como vienen, dando una impresión que no es la real y que no se condice con la que vivo a diario junto a los jugadores. Ese clima (de conflicto) no existe”.

Por último, sobre los premios que se adeudan de la Copa América 2015 y Copa Centenario 2016, Fazio comentó que esos dineros “se han ido pagando con todas las dificultades que tiene la ANFP. Pero este es un proceso que vamos informándoles a los jugadores minuto a minuto. Con la voluntad de ambas partes vamos solucionando cualquier inconveniente que se pueda producir”.