La promesa de Maximiliano Cerato en su adiós de Everton: "Espero volver para ganar un título"

El delantero Maximiliano Cerato se despidió este jueves de Everton de Viña del Mar para partir a México a sellar su incorporación a León . Antes de emigrar de la quinta región, se llevó un cuadro con una portada festejando uno de los tantos goles que hizo en los siete años que estuvo con los oro y cielo y prometió regresar para sumar un título que le fue esquivo.

“Tengo mucha emoción, hubo momentos alegres y tristes, fueron siete años y estoy muy encariñado con la gente, con el país. Me acogieron muy bien, especialmente la hinchada. Es duro cuando uno tiene que irse de su casa, pero les aviso desde ya que espero volver y tratar de ganar un título”, dijo Cerato al sitio oficial de Everton.

Sobre su partida al fútbol mexicano, fue claro en señalar que “me tengo que ir, es triste pero es parte de la vida, me voy al fútbol mexicano y trataré de dejarlo todo allá. Siento que es el mejor momento del club y me voy tranquilo, me quedé en los momentos difíciles y ahora el club está creciendo”.

Everton deja partir a uno de sus últimos ídolos…