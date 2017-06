John Cena responde a sus críticos en WWE: "Mis rivales se entierran solos"

Uno de los luchadores más populares de la WWE en los últimos años es John Cena, sin embargo gran parte de los fans de la mejor lucha libre del mundo no quiere al ex marine y lo abuchean cada vez que aparece en escena.

Los gritos de “¡Cena Sucks!” (Cena no sirve) se repiten con frecuencia en los estadios donde aparece la WWE con Cena como protagonista, ya que lo acusan de ser un “enterrador” de estrellas emergentes y también porque su personaje ya no provoca admiración.

El “rapero mayor” salió al paso de estas críticas de los fanáticos y negó tener una “pala” que vaya tapando el avance de las figuras jóvenes.

“Tengo la reputación de ‘enterrar a los talentos jóvenes’, como dicen algunos, porque les dejo hacer lo que quieran conmigo. Tras acabar, ellos no están tan motivados“, sentencia a The Wrap..

“No es cuestión de que yo les hunda su momento con una ‘pala’, es que ellos fallan en trabajar en llegar a un nivel de élite. Se podría decir que se ‘entierran’ solos“, añadió Cena.

En esa línea, el luchador cuestionó que “a veces la gente se olvida de mi historia en WWE y el hecho de que yo realmente me he tenido que ganar cada centímetro de lo que he logrado“.

“Hay esta percepción abrumadora de que estoy protegido y mimado y eso no podría estar más lejos de la realidad“, sentenció.