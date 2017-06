Felipe Mora se queda en la U y defiende a Rafael Caroca de las amenazas de los hinchas

Además de ser el goleador exclusivo del torneo de Clausura, el delantero Felipe Mora es un hombre camiseteado por el medio ambiente. Por lo mismo, este jueves asistió a la campaña “el medio ambiente nos une” de la comuna de Providencia, donde los hinchas no dudaron en preguntarle por su futuro en Universidad de Chile, ya que su buen presente lo hicieron llamar la atención de clubes del extranjero y su partida se veía cercana. Sin embargo, el propio atacante reconoció que su futuro está con los azules.

“Estoy feliz en la U, acabamos de lograr un campeonato importante, así que espero llevarme esta bolsa de genero pero no para meter la camiseta azul aún. Tengo contrato actualmente con la U y estoy feliz esperando lo que pasará en las próximas semanas”, sostuvo el atacante, quien llegó como embajador hasta el evento para promover el uso de las bolsas de tela para depositar la basura.

Ante las posibles ofertas de Grecia y México, el atacante sostuvo no tener “un destino preferido. Tengo en la cabeza a la U y no me he puesto pensar en otras ligas“.

Durante la actividad, el goleador del campeonato nacional también criticó a los hinchas de Universidad de Chile, quienes este miércoles emitieron una carta para amenazar a Rafael Caroca por su probable llegada a los azules y sacándole en cara su pasado colocolino.

“No me he interiorizado mucho en el tema, pero es obvio que no pueden pasar estas cosas con un compañero de profesión. Rafael Caroca es un muy buen jugador y una muy buena persona. Jean Beausejour y Gonzalo Jara demostraron que se pueden hacer cosas importantes“, sostuvo Mora.

Para finalizar, el delantero confesó lo duro que fue no viajar a Rusia por la lesión a la rodilla que sufrió en la última fecha del torneo de Clausura. “Tengo mucha impotencia por no tener la oportunidad de ir a la Copa Confederaciones. Lamentablemente no pude ir por el dolor que tenía a la rodilla y que me impedía terminar los entrenamientos. Sé que tengo que seguir de la misma forma para que llegue otra oportunidad”, concluyó Felipe Mora.