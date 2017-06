Pizzi es claro con el caso Mena: "Debe aceptar la sanción que corresponda"

El entrenador de la Selección chilena, Juan Antonio Pizzi, se refirió a la actualidad de la Roja de cara al amistoso de este viernes ante Rusia, preparatorio para la Copa Confederaciones 2017.

Dentro de los temas principales están la situación del defensa Eugenio Mena y el arribo a territorio ruso de Alexis Sánchez, que se integró este jueves a la disciplina de la escuadra nacional.

Sobre el Chueco, Pizzi sentenció que “(Mena) reconoció su error y su predisposición a aceptar las sanciones que le corresponde, debe aceptar las sanciones que correspondan en los ámbitos que le compete. Igual es intrascendente que Mena reconociese de forma pública su error“.

Mientras tanto, no quiso asegurar que Alexis vaya a jugar en el partido de este viernes ante los rusos, ya que acaba de arribar a Moscú. “Alexis ha llegado hoy, todavía no he podido hablar con él, es un caso especial porque llegó hoy y el partido es mañana. Lo haré cuando llegue al entrenamiento. Sobre si va a jugar, lo veré ahora en el entrenamiento, yo también tengo muchas ganas de que juegue, pero estoy tratando de ser racional“, dijo.

Y de la situación de Claudio Bravo, que aún se recupera de una lesión sufrida en el Manchester City, el seleccionador dijo que “Claudio está en un proceso de recuperación. Va teniendo la evolución pretendida. Veremos si coincide con los partidos de preparación y el inicio del campeonato“.

Del rival que enfrentarán este viernes, Pizzi aseguró que “Rusia tiene la esencia de equipo ruso, con la fortaleza y dinámica de equipo fuerte, europeo“.

Acerca del momento del equipo, expresó que “llegamos muy bien, estamos contentos con el estado de forma que llega el cien por ciento de los jugadores, sin dejar de lado que la mayoría ha tenido una temporada muy extenuante, con muchos partidos, con golpes, lesiones. Hemos tenido la posibilidad de darles descanso, después iniciar entrenamiento paulatinamente“.

“La hospitalidad rusa ha sido excelente. Ojalá puedan disfrutar con nuestro juego“, prosiguió al ser consultado por su estadía en el país.

Por otro lado, aseguró que el equipo debe mantener su forma en esta Confederaciones, destacando que “hemos perdido partidos sin jugar bien, pero la idea es mantener la idea y un estilo. No hay tiempo para relajarse, estamos a punto de jugar un torneo histórico para nuestra Selección. Estamos haciendo lo máximo para poder relajarse un poco, pero al margen de eso, nuestra filosofía es encontrar la fórmula para que nuestros jugadores hagan el esfuerzo máximo, habrá tiempo libre dentro de nuestra estadía aquí”.

Finalmente, descartó problemas por el tema de los premios. “No creo que hayan filtraciones del grupo de la Selección, como en todo ámbito, hay especulaciones de ese tipo. Queremos ser una ‘familia unida’ y protegernos para lograr los objetivos“, cerró.