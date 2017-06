Prensa uruguaya lamenta caída de la Sub 20 con Venezuela: "Fin al sueño" y "no hubo milagro"

La prensa uruguaya lamentó la derrota por penales de su selección ante Venezuela, en las semifinales del Mundial Sub 20, la que dejó a la Celeste fuera de la final y a la Vinotinto en una histórica final.

El suplemento “Ovación” del diario El País consideró: “Esta vez la figura fue el otro golero”, en relación a los penales, ya que en la última fase la Celeste eliminó a Portugal desde los 12 pasos.

“Luego del empate 1-1 en los 90′, Uruguay y Venezuela no se superaron en el alargue y en los penales, la vinotinto ganó 4-3 para clasificar a la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur y ponerle fin al sueño mundialista de La Celeste. Los gurises (juveniles) dejaron todo adentro de la cancha”, sentenció.

En tanto, Referí indicó que “esta vez no hubo celeste de los milagros”. “Uruguay no pudo acceder a la final del Mundial Sub 20 de Corea al quedar eliminado en la definición por penales 4 a 3. El último remate de Nicolás De la Cruz fue atajo con el pie por el golero Farinez y de ese modos los venezolanos clasificaron por primera vez en la historia a la final de un Mundial”.

Mientras que República lamentó que “Para Uruguay ha sido un gran golpe, porque tenía equipo para ganar el título, sin embargo se quedó en la semifinal”.

Por su parte, El Diario aseguró que su equipo “no tuvo suerte” en los penales y añadió “se dejó todo en la cancha pero se perdió”. Fútbol explicó que “se acabó el sueño” y Tenfield afirmó que “Uruguay sufrió una eliminación dramática”.











La celebración venezolana

Estamossss en la finallllllllllllll Vivaaaaa Venezuelaaaaaaaaaa pic.twitter.com/n2yZgW2TvF — VinotintoSub20 (@VinotintoSub20) June 8, 2017

A la finalllllllll a la finallllllllll a la finallllllllll Viva Venezuelaaaaaa pic.twitter.com/yRy5gpzHlR — VinotintoSub20 (@VinotintoSub20) June 8, 2017