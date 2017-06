Cristiano Ronaldo sigue metiendo miedo para la Copa Confederaciones

El Gráfico Chile/AFP

Cristiano Ronaldo no para de anotar goles y sigue metiendo miedo a todos de cara a la Copa Confederaciones de Rusia 2017, esta vez lo hizo jugando por la selección de su país.

Este viernes Portugal derrotó a Letonia por 3-0 en partido del grupo B de clasificación europea para el Mundial de Rusia 2018 y se afianza como segundo de la llave, por detrás de Suiza, que ganó 2-0 en las Islas Feroe.

Cristiano fue la estrella del partido con dos goles (41 y 63) y una asistencia para que André Silva anotara el tercero (67) para el actual campeón de la Eurocopa de Francia 2016.

El astro del Real Madrid ya suma 18 goles en sus últimos 11 partidos contando el elenco merengue y su selección, postulando claramente a ser elegido el mejor futbolista del mundo con el Balón de Oro.

Tras estos resultados, Suiza lidera el grupo con 18 puntos, por los 15 de Portugal, los que lucharán por el puesto directo y el de repechaje para la Copa del Mundo del próximo año.

Cristiano Ronaldo has 18 goals in his last 11 games for club & country ⚽️🔥 pic.twitter.com/hoWxJpcrdo

— European Qualifiers (@EuroQualifiers) June 9, 2017