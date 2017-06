Denuncian a Erick Pulgar por incidente en discoteque de Antofagasta

Tras terminar la temporada en el Bologna de Italia, el volante Erick Pulgar arribó a la ciudad de Antofagasta para así disfrutar las vacaciones con su familia. En uno de los días libres, el jugador asistió a la discoteque Caravan donde se vio involucrado en una polémica discusión con otros jóvenes.

En la denuncia, realizada a través del diario Mercurio de Antofagasta, el grupo “rival” del campeón de la Copa América Centenario 2016 denunció prepotencia de parte del jugador una vez que se encontraron a la salida del lugar.

“Íbamos saliendo del local acompañando a un amigo que andaba con una bota por una lesión en la rodilla. Íbamos lento ya que él no podía caminar más rápido. Es ahí donde aparece Pulgar en un auto, quien ante la tardanza que llevábamos por nuestro amigo, nos tocó la bocina y aceleró el auto tirándonos la máquina encima“, afirma uno de los involucrados que prefirió no identificarse.

Pero el problema no quedó ahí, puesto que también acusaron que una de las personas que acompañaba al ex jugador de la UC utilizó una pistola para terminar la pelea entre ambos bandos.

“Yo no tenía miedo, yo les decía, con otro tipo de palabras, que no tenía miedo, que me daba lo mismo que anduvieran con pistolas y ahí entonces fue el disparo al aire“, sostuvo la fuente que habló en el diario regional.

Esta no es la primera vez que Pulgar tiene problemas por un recinto nocturno en los últimos meses. En el mes de marzo, el futbolista fue sorprendido en Italia con un grupo de compañeros en una discoteque justo cuando el Bologna atravesaba un momento delicado en la Serie A.