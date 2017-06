Luna llega a levantar el nivel de Wanderers: "Esto lo sacaremos adelante todos juntos"

El último partido de Ezequiel Luna con la camiseta de Santiago Wanderers fue el 8 de mayo del 2016. Pese a ser un referente del club porteño, el defensor tuvo que partir por los problemas económicos y recaló en Palestino. Ahora, tras una temporada en los árabes, nuevamente fue requerido por los caturros y llegó como refuerzo para el equipo de Nicolás Córdova.

“Me siento muy feliz, es una nueva etapa que comienzo en mi carrera y no hay nada más lindo que volver a Santiago Wanderers, que para mí es un club muy especial. Siempre me he sentido en casa, estoy feliz de regresar y aportar mi granito de arena“, sostuvo el argentino.

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter del club, Luna afirmó que su próximo objetivo es poner a tono para el inicio de la pretemporada. “(Espero) ponerme bien lo antes posible para dar lo mejor al equipo. No se trata de mí, sino que del club, y esto lo sacaremos adelante todos juntos“, agregó.

Para finalizar, el Ezequiel Luna le mandó un mensaje a los hinchas de la quinta región en su retorno: “es una experiencia muy bonita regresar estos dos años y medios que estaré. Espero representar la institución de la mejor manera. Estoy feliz de regresar a vestir la camiseta“.