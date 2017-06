Pizzi se preocupa por Bravo: "Los tiempos de recuperación han tardado más de lo previsto"

Chile sigue su preparación de cara a la Copa Confederaciones y este viernes tuvo su primer gran apretón para el torneo que enfrenta a los campeones continentales. Luego de despedirse de tierras nacionales con una victoria por 3 a 0 ante una débil selección B de Burkina Faso, la Roja, ya en Europa, enfrentó a Rusia y cosechó un trabajado empate a un tanto.

Pese a que la selección nacional no exhibió su mejor nivel, Juan Antonio Pizzi quedó conforme con el juego exhibido ante los rusos y destacó los aspectos positivos que le deja de cara al torneo donde debutarán el próximo 18 de junio, cuando enfrenten a Camerún en el estadio del Spartak Moscú. Sin embargo, Macanudo tiene una gran preocupación: la lenta recuperación de Claudio Bravo.

El capitán de la selección chilena se lesionó a final de la temporada 2016/2017, cuando sufrió un desgarro jugando por Manchester City ante el United, y aún no se puede recuperar. La molestia lo ha dejado fuera de los dos primeros amistosos preparatorios de cara a la Copa Confederaciones y su participación en el amistoso ante Rumania, a disputarse el próximo martes 13, o el partido debut ante los africanos, aún está en duda.

“Los médicos están haciendo el máximo esfuerzo, al igual que Claudio, para que esté en condiciones. Vamos a ver los tiempos mínimos para que pueda estar a disposición, pero no tenemos certeza aún para cuando pueda estar. Nosotros teníamos unos tiempos en la recuperación que eran menores a lo que estamos teniendo, evidentemente va tardando un poco más de lo previsto y vamos a ver en qué condiciones está en la hora de trabajar. No vamos a utilizar a ningún jugador que no nos garantice que está sano”, señaló Pizzi.

Los otros conceptos de Juan Antonio Pizzi

Análisis del empate con Rusia: “En líneas generales, en el primer tiempo dominamos el partido, tuvimos bastante control y posesión de la pelota. Sabíamos que el equipo rival era muy fuerte defensivamente y, pese a eso, tuvimos algunas opciones profundas en la primera parte que nos dejan tranquilos. En el segundo tiempo, al estar Alexis en la cancha, se genera mucha más profundidad y en la primera pelota que toca se generan los movimientos para la ocasión de gol. Después fue un partido parejo ante un equipo que al estar en desventaja iba a ir a buscar el empate, pero lo importante es que pudimos competir y ver a un par de jugadores que hace tiempo no podían jugar. Es un resultado justo y se debe seguir preparando para la Copa”.

Rendimiento del equipo: “Siempre creo que se puede mejorar, todos los aspectos se pueden mejorar, y valoramos mucho el segundo tiempo. Creo que este equipo puede tener más precisión de la que tuvo en el primer tiempo. Este grupo de jugadores hace un mes que no está compitiendo y cuesta poner la máquina en funcionamiento es costoso, por eso utilizamos estos partidos. Algunos tuvieron rendimientos muy altos y creo que tenemos que ir mejorando a medida que vayan pasando los días, esa es la intención. Estoy tranquilo, esa palabra me acomoda mejor por lo que demuestra el equipo, por como terminan el partido”.

La presencia de Alexis Sánchez ante Rusia: “Ayer (jueves) hablamos con Alexis y estaba en condiciones, entrenó muy bien. Sabíamos que iba a llegar en buena forma y con muchas ganas. Teníamos opciones de que jugara algunos minutos y creo que el tiempo que lo pusimos hoy fue suficiente. Estamos satisfecho con él y con todos, ya que lo que buscamos es llegar de la mejor manera para el partido del 18 (debut ante Camerún) y creo que hemos cumplido altamente”.

El partido ante Rumania: “Las condiciones de los rivales son diferentes y debemos modificar para lo que nos creamos que nos conviene más para ese partido. Los viajes son cortos y tenemos gente que no jugó hoy que puede hacerlo el martes”.

El nivel de Gary Medel: “El rendimiento de todos los jugadores fue muy alto, el esfuerzo médico que hicieron todos fue muy grande. En el caso de Gary, estoy siendo privilegiado por la camada de jugadores que tengo y es un lujo contar con este equipo. Doy mis felicitaciones públicas a Medel”.

El problema de la estatura: “Es una realidad. La estatura no es la característica física de nuestros jugadores, pero, pese a eso, hacemos una evaluación que nos deja satisfechos por lo que ha mostrado esta Selección en el último tiempo. Hoy habían algunas diferencias con el equipo rival, nos metieron el gol de falta y siempre trabajamos en ese aspecto, siempre le dimos la máxima importancia al juego aéreo. En el último tiempo se han ido incorporando jugadores con mayor estatura y poco a poco hemos ido viendo si pueden colaborar con este equipo. Ojalá no volvamos a sufrir otro gol de estas características”.