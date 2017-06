Plantel confía en la identidad de La Roja: "Los europeos son así, solo España te sale a jugar"

La sensación general que dejó para el plantel de la selección chilena el partido contra Rusia fue de optimismo y el empate es tomado como un buen apronte para mostrar mejor fútbol en la Copa Confederaciones en poco más de una semana.

Así lo expresaron los protagonistas del 1-1 en Moscú que tras el partido salieron al paso de las críticas por la falta de concreción en el arco rival. Jean Beausejour asumió que faltó capacidad para imponerse al rival, aunque tomando en cuenta que fue un preparativo es positivo en el camino a la Copa Confederaciones: “Es un buen apronte, más con un rival que no varía su propuesta, será un rival importante en la competición. Hay cosas como en todos los partidos mas positivas que negativas, siempre uno un equipo que propuso más ellos empatan por una pelota detenida“.

El jugador de la Universidad de Chile enmarca el partido en una preparación que va de menos a más en Rusia: “Con el correr de los partidos estaremos más finos. Queremos ser competitivos mas allá de los imponderables, queremos no perder la identidad. No hay que olvidar que llevamos una semana entrenando y con viajes, en lo que nos queda vamos a seguir acrecentando la preparación del grupo”.

Parecido fue el análisis de su compañero de club, Gonzalo Jara, que reveló el estudio que hace el plantel de los rivales, especialmente como jugarán los equipos europeos en la Copa: “Los equipos europeos son así, sólo España te sale a jugar, nos esperaron y salieron de contra. Esta semana y la otra podremos entrenar en conjunto y prepararemos nuestro juego para lograr triunfos“.

Para Pedro Pablo Hernández, la Roja cometió errores propios de un partido preparatorio, sin embargo, la ilusión está intacta para conseguir un nuevo título: “No estuvimos cómodos con un equipo que te espera. Esto no nos sorprende, su juego va por ahí. Perdimos muchas pelotas y por eso pudieron hacerlo“.

“El juego de nosotros no va a cambiar, tenemos que arreglar cosas durante el partido (…) de todas formas nos podemos ilusionar, vamos partido a partido y no cambiaremos, no perdemos la ilusión“, cerró.