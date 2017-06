Comité Olímpico buscará paridad de género con 15 nuevas pruebas en Tokio 2020

La posta mixta 4×400 en atletismo y básquetbol 3 contra 3 son sólo dos ejemplos de las competencias que figuran entre las 15 nuevas pruebas introducidas en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según confirmó este viernes el Comité Olímpico Internacional (COI).

Con el objetivo de acercarse a la paridad entre hombres y mujeres y de rejuvenecer el programa, el COI introducirá además un triatlón mixto, una prueba de BMX freestyle y otra por equipos mixtos en tiro con arco, además de sustituir pruebas masculinas por femeninas en boxeo, canoa y tiro.

Entre las nuevas pruebas, figuran también un relevo mixto 4×100 estilos en natación, otra prueba mixta por equipos en judo y un Madison (hombres y mujeres) en ciclismo de pista.

“Damos realmente un gran paso hacia la paridad hombres-mujeres con un programa que marca también nuestro acercamiento hacia deportes jóvenes y urbanos”, declaró el director de deportes del COI, Kit McDonnell.

En vela, donde el número de pruebas se mantiene, el catamarán mixto Nacra será sustituido por una disciplina con una embarcación multicasco y en tenis de mesa se introduce el dobles mixtos.

Estas nuevas pruebas “no necesitarán nuevas instalaciones”, precisó McDonnell.

