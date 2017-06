Un brillante Wawrinka vence a Murray para alcanzar su segunda final en Roland Garros

El suizo Stan Wawrinka jugará su segunda final en Roland Garros tras remontar este viernes al británico Andy Murray en un partido intenso y largo, que duró más de 4 horas y media.

El helvético, que jugó un brillante partido, superó al número uno del mundo en un thriller que acabó 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 6-1.

Parecía que el partido se lo llevaba Murray, que se adelantó dos sets a uno y en el cuarto llegó al desempate, pero sucumbió ante los potentes tiros del suizo que fue superior a lo largo del partido.

De hecho, en los dos sets que ganó el escocés, el actual tres del mundo tuvo ventaja y pudo haber cerrado antes su faena. Sin embargo, en el último parcial fue un recital de Wawrinka e incluso pudo ganarlo 6-0, pero el británico le quebró el saque cuando sacó por el match en 5-0.

El vencedor de la edición de 2015, que tiene 32 años y 75 días, se convirtió en el finalista más veterano en París desde el yugoslavo Niki Pilic en 1973, y ahora buscará el cuarto título de su carrera en un “major” en igual número de finales.

Wawrinka nunca ha perdido una final de Grand Slam y ha obtenido tres distintos: Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016.

En la definición se medirá contra el vencedor del duelo entre el español Rafael Nadal, que busca su décimo Roland Garros, y el austríaco Dominic Thiem, que a sus 23 años va por su primera definición en un “major”.

STANd and Deliver 🔥

The 2015 champion is through to his 4th Major final after battling past No.1 Murray 6-7(6) 6-3 5-7 7-6(3) 6-1.#RG17 pic.twitter.com/XI1BdTzkq6

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2017