La tremenda fe de Juan Antonio Pizzi: "Si vamos al Mundial, lo podemos ganar"

Juan Antonio Pizzi no esconde nada. A una semana del inicio de la Copa Confederaciones, el técnico de la selección chilena está confiado en que la Roja bicampeona de América logrará la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Es más, el DT asegura que intentará volver con la Copa del Mundo desde tierras eslavas.

“Si vamos al Mundial, lo podemos ganar. Soy consciente de eso, de que lo podemos ganar. Creo que estando todos en un buen nivel, podemos competir con los mejores”, aseguró con una fe tremenda el argentino en entrevista a la Revista El Sábado de El Mercurio.

“Pasa a ser indispensable que estemos todos. Claro, primero hay que obtener la clasificación, pero en un proyecto de estas características, el Mundial está en la cabeza, más allá de que en el camino se pueda sufrir”, explicó Macanudo” al semanario.

En otro punto, el técnico argentino-español alabó el paso de Marcelo Bielsa por Chile, asegurando que “es indudable que con él hubo un cambio de mentalidad en el jugador chileno. Bielsa fue el gran revolucionario del fútbol chileno, a pesar de no haber tenido resultados concretos. O mejor dicho, no tuvo títulos pero sí muy buenos resultados. Bielsa es el que convence al jugador de que puede competir de igual a igual con cualquiera”.

También se refirió al nivel del fútbol chileno, donde entregó su particular visión respecto a los rendimientos. “Yo podría no convocar jugadores del fútbol chileno, porque el nivel no es bueno en estos momentos. Pero a veces llegan a la selección y tienen un rendimiento muy superior al que tienen en sus equipos”, cerró.