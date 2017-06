Lama vuelve al circuito: "Hubo un momento donde no sabía que iba a pasar con mi carrera"

El Gráfico Chile – Aton Chile

El tenista chileno Gonzalo Lama retomará esta semana su actividad en el circuito, tras varios meses de estar alejado por una lesión en la muñeca de la mano derecha. Meses de actividad que le han significado una baja ostensible en el ranking de la ATP, donde hoy figura en el puesto 506.

“Fueron nueve meses raros. Ya estoy saliendo y estoy mucho más contento, pero hubo un momento en el que no sabía lo que iba a pasar, porque no tenía claro el diagnóstico de lo que tenía“, dijo Lama a La Tercera.

El ex número uno de Chile retornará a las canchas en el Futuro 18 de Estados Unidos, que se disputará en Buffalo, Nueva York, y donde el nacional es el primero en la lista de aceptación.

Será el primer partido desde marzo, cuando el León, quien venía reapareciendo de una operación en la muñeca, cayó en primera ronda del Challenger de Santiago ante el argentino Leonardo Mayer, sufriendo una nueva dolencia en la zona afectada.

En la previa a su retorno, Lama reconoció el error de apurar su retorno. “La responsabilidad es mía, pero me guié por los consejos de mi doctor. Quizás no fui claro en lo que le planteé a él. Pero sí, me apuré. Tenía un edema óseo, jugué con él. Me dolía bastante antes de jugar y jugué igual”, dijo.

“Creo que esa ansiedad también me pasó un poco la cuenta. Volver a jugar en el Challenger de Santiago fue algo que quería desde siempre. Mi doctor me lo planteó como algo realista. Pero hubiera preferido perderme ese torneo y haber jugado normal que haberlo jugado y perderme tres o cuatro meses más”, añadió.

Respecto a cómo ha vivido la para, el León aseguró que “es duro ver que se te está yendo al carajo todo lo que construiste durante mucho tiempo. Psicológicamente es complicado. Pero lo más difícil es ver a tus pares jugando los torneos que siempre quieres jugar y yendo al circuito normalmente. No ser parte de eso ha sido