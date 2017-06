Australia sufrió dura baja para la Confederaciones: su capitán se desgarró y quedó fuera

Dura baja para Australia en la Copa Confederaciones de Rusia, rival de Chile en el certamen que comenzará el próximo sábado, ya que perdió a una de sus principales figuras por lesión.

El elenco de Ange Postecoglou anunció que su capitán Mile Jedinak quedó fuera del certamen debido a una lesión muscular, la cual sufrió en el último duelo ante Arabia Saudita por las Clasificatorias a Rusia 2018.

El volante del Aston Villa inglés es una de las principales banderas del cuadro oceánico y enfrentó a la Roja en el pasado Mundial de Brasil 2014, cuando la escuadra de Jorge Sampaoli lo venció por 3-1 en Cuiabá.

BREAKING: Mile Jedinak ruled out of @Socceroos 2017 @FIFAcom #ConfedsCup campaign – https://t.co/rLJQR5ZK0X pic.twitter.com/hfMLup8sgV

— Caltex Socceroos (@Socceroos) June 12, 2017