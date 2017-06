Las complicaciones de Colo Colo para encontrar al "10" podrían llevar al regreso de Pedro Morales

La gran prioridad del entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, era la contratación de un volante de creación. El nombre que dejó en la mesa de la regencia de Blanco y Negro, antes de partir de vacaciones, fue el del colombiano Macnelly Torres. El presidente Aníbal Mosa viajó junto al directivo Pablo Morales y el representante Mauricio Valenzuela para convencerlo de retornar a los albos y llegaron a un acuerdo.

El Cacique le ofrece 54 millones de pesos mensuales y un contrato de tres años al barranquillero de 32 años. Esto fue aceptado por el jugador, pero su actual club, Atlético Nacional no lo quiere vender. Sin embargo, fue el propio mediocampista quien se comprometió a destrabar su situación para poder volver a los albos.

Pese a ello, hasta este lunes no han recibido alguna respuesta de Torres y el mandamás reconoció que lo van a esperar unos días más antes de tomar una decisión sobre el tema.

“Nos hemos comunicado varias veces con él, para traer su planteamiento al directorio, pero no existe respuesta por parte de Atlético Nacional. Seguiremos atentos, y si hay noticias dentro de la semana las avisaremos“, dijo Mosa tras la Junta de Directorio realizada este lunes.

En caso de no resultar la opción de Torres, el “Plan B” es Jorge Valdivia. Pero el alto salario que pide el Mago es el gran problema para sellar algún trato con el campeón de América en 2015.+

“Nos convence completamente, pero la realidad económica del fútbol chileno es diferente y debemos aterrizar las conversaciones. Si estas llegan a buen puerto, estaremos encantados (de que vuelva a Colo Colo). Pero debemos ser responsables en cuanto al gasto que significa un jugador como Jorge Valdivia“, señaló el presidente.

¿Vuelve Morales?

Y ante esta situación, la dirigencia de ByN tiene una tercera opción y que no saldría complicado ficharlo. El nombre de Pedro Morales vuelve a estar en la carpeta de la dirigencia.

El volante es del gusto de Guede, de hecho, no quería que se fuera, pero los problemas físicos no le permitieron extender el vínculo tras un irregular primer semestre donde jugó muy poco.

No obstante, la situación del ex jugador de Huachipato y Universidad de Chile puede dar un giro inesperado, ya que en caso de no poder contar con Torres ni Valdivia, el adiestrador ya expresó su deseo de poder contar con el ex Vancouver Whitecaps.

Por ahora en la concesionaria seguirán esperando al colombiano, puesto que quieren darle en el gusto al DT, pero la situación asoma cada vez más incierta y complicada.