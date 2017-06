El Coto Sierra rompió el silencio: "Me dolió que no se reconociera mi campaña en Colo Colo"

Hace casi un año que José Luis Sierra renunció a Colo Colo y hasta hoy lunes no se había referido a esa situación, que sorprendió a todo el Cacique en medio de la pasada pretemporada.

El Coto partió a Arabia Saudita para dirigir a Al Ittihad y desde entonces poco se había sabido de su presente, sin explicar los motivos de su decisión de irse del cuadro albo, con el que ganó el título del Apertura 2015, fue finalista de la Copa Chile de ese año y terminó subcampeón del Clausura 2016.

“Nunca quise hablar del tema y creo que ha pasado bastante tiempo. Las condiciones no estaban en el club y cuando no se dan, lo mejor es no estar. Y por eso tomé la decisión. Fue un año muy positivo, pero más allá de los resultados, fue un año de mucho desgaste. Hasta me dolió que no fuera tan reconocida la campaña, pero es parte de esto“, aseguró Sierra en conversación con radio ADN.

El ex volante reconoce que lo realizado en los albos no fue lo suficientemente valorado ya que “en términos de resultado fue positivo, en el segundo campeonato estuvimos cerca de jugar una final y en la Copa Chile perdimos por penales”.

“Quizás la única espina clavada de lo que nos tocó fue la Libertadores donde estuvimos cerca de pasar, pero son circunstancias que más allá de los resultados también fue un año de mucho desgaste en ese minuto“, añadió.

Por último, el ex Unión Española, que está negociando para continuar en el club árabe, analizó el fracaso de los equipos chilenos en torneos internacionales en el último tiempo.

“Siempre lo he dicho. La estructura de nuestro campeonato está mal hecha. Cuando uno iba a jugar el torneo más competitivo, como la Libertadores, tenía menos tiempo para prepararte“, sentenció.