¿Martín Palermo se va de Unión Española?

Martín Palermo llegó en 2016 al fútbol chileno sorprendiendo a todos fichando como entrenador de Unión Española, elenco con el que realizó una buena temporada logrando un cupo en la fase previa de Copa Libertadores.

El gran goleador de Boca Juniors dio luces de su capacidad como técnico en los hispanos y por eso no sorprende que genere interés en clubes de su país.

Ahora, el Loco podría terminar adelantadamente su aventura en Chile, ya que el club Estudiantes de La Plata tiene en carpeta al ex delantero para ser su nuevo adiestrador, luego de la partida de Nelson Vivas, quien dejó su cargo tras la increíble eliminación de la Copa Argentina ante Pacífico de General Alvear, equipo de cuarta división.

El mismo Palermo reconoció hace unos días en TyC Sports su intención de dirigir al Pincha, el elenco que lo vio nacer como profesional: “Ojalá pueda ser DT de Estudiantes, es mi sueño. Es un deseo, como hincha, volver a un club que hace años que no vuelvo. El tiempo dirá cuándo me toque“.

Es más, el diario deportivo Olé da a Palermo como una de las dos opciones para el cuadro de La Plata: “Un candidato es Martín Palermo, con contrato vigente hasta diciembre en la Unión Española de Chile. Aunque hay una cláusula de rescisión a favor del Titán. El equipo trasandino se desprendió de parte de los futbolistas y el entrenador espera conocer cómo se reforzará para la próxima temporada”.

La otra posibilidad es la dupla Claudio Gugnali-Julián Camino, que estuvieron en el club platense en la era de Alejandro Sabella.

Sin embargo, en Unión Española no quieren apresurar nada: “Martín tiene contrato hasta diciembre y existe una cláusula. Sin embargo, no nos ha informado nada de Estudiantes. Estamos preparando la pretemporada”, dijeron a La Tercera desde Santa Laura. La cláusula será de unos US$ 400.000.