Con Pelé, Ronaldo y Maradona: El equipo de leyendas que incluirá el FIFA 18

Los fanáticos de los videojuegos y del fútbol están ansiosos por los anticipos que van dando forma a una nueva entrega de la serie FIFA que para su salida el 26 de septiembre promete muchas sorpresas que acompañen la habitual jugabilidad de la franquicia de la empresa EA Sports.

En su versión 18, el juego además de las principales ligas y competencias del mundo, ya muestra la aparición de jugadores históricos para poder ocuparlos como si estuvieran disfrutando los años en que brillaban ganando títulos y derrochando talento en las canchas.

Diego Maradona, @Pele, @ThierryHenry and Lev Yahsin join @Ronaldo as new ICONS in #FIFA18! More ICONS revealed during the summer. pic.twitter.com/D7N8cybO9m

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 12, 2017