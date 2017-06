Pizzi y el once ante Rumania: "Vamos a utilizar un equipo que represente lo que pretendemos"

Chile tendrá su ensayo general para la Copa Confederaciones este martes ante Rumania en Cluj. Ante el conjunto que comanda el alemán Christoph Daum, la Roja vivirá su último apretón fuerte antes del estreno en el certamen que se llevará a cabo en Rusia, el venidero domingo ante la selección de Camerún en Moscú.

Ante ello, el director técnico de la selección nacional, Juan Antonio Pizzi, pretende probar un equipo que se perfile como titular para el domingo, aunque en la conferencia de prensa previa al cotejo ante los rumanos dejó entrever que dispondrá de una oncena que combine titulares con suplentes.

“Vamos a ver ahora en el entrenamiento. Venimos de jugar hace poco y el debut es en poco más. Creemos que por la participación que han tenido el último tiempo es conveniente que puedan jugar algunos (titulares), como también es conveniente que seamos más precavidos con otros. Vamos a presentar un equipo que represente fielmente lo que pretendemos y que juegue con la responsabilidad que merece la selección de Chile”, declaró Macanudo cuando se le consultó por la formación de mañana martes.

Publimetro.cl Claudio Bravo no jugará ante Rumania y sigue en duda su participación en la Copa El entrenador de la Selección, Juan Antonio Pizzi, señaló que no lo arriesgará en el amistoso de este martes. Mientras que el doctor Fernando Yáñez entergó su diagnóstico.

Sobre el nivel del combinado de Rumania, el DT de la Roja estableció que “sabemos la realidad del equipo, cómo están, se han alejado de ir al Mundial, pero de igual forma consideramos que es un rival muy duro, con una filosofía de juego muy clara y con individualidades muy fuertes físicamente. Es un buen examen contra rivales que es complicado hacerlo”.

Siguiendo con sus comentarios sobre el equipo de Daum, Pizzi sostuvo que “se asemeja más a cualquier equipo europeo. Rusia o Portugal, no tanto Alemania que tiene un estilo distinto. Cuando nosotros podemos imponer nuestro juego el rival se ve sometido. En la mayoría de los partidos podemos imponerlo. Trataremos de tener el control, la circulación de la pelota y profundizar por los sectores que estimemos convenientes”.

En otro tema, al santafesino se le preguntó por una frase suya divulgada en la prensa, en la que aseguró que Chile puede ser campeón del Mundo si clasifica a Rusia 2018. “Tengo entendido que es una frase de un libro que no he podido leer. Sí he tenido conversaciones con el escritor, pero es muy difícil hacer comentarios sobre frases que están metidas en un contexto que no sé bien cuál es”, manifestó.

Continuando con dicha respuesta, el ex delantero de Barcelona dijo que “cuando salga lel libro lo compraré y leeré, pero desde el momento que decidí venir acá mi aspiración fue la máxima. Creo y confío en las habilidades de mi equipo, y más este equipo. Lo dije cuando llegué, mi aspiración es ganar todos los partidos y torneos que juegue. Ganamos la Copa Centenario en Estados Unidos, también la China Cup. Ahora la aspiración es ganar la Confederaciones, clasificar al Mundial y allá competir con los mejores”.