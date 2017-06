Alemania sufre baja de última hora para la Copa Confederaciones

A sólo cuatro días del inicio de la Copa Confederaciones, Alemania, rival de Chile en el Grupo B, sufrió una baja de última hora tras la lesión que afectó a Diego Demme, quien no alcanzará a recuperarse para el torneo que enfrenta a los campeones continentales.

Los teutones confirmaron la información a través de su cuenta de Twitter y el volante de 25 años perderá la oportunidad de mostrarse para ser una alternativa para el DT Joachim Low, quien, pese a no tenerlo contemplado como titular, podría haberlo utilizado en su deseo de probar alternativas de cara al Mundial de Rusia 2018, donde esperan clasificar para revalidar su título.

Así, Diego Demme se suma a Leroy Sané, quien no fue al torneo para operarse la nariz, como las bajas confirmadas de Alemania para la Copa Confederaciones, torneo en el que debutarán el próximo 19 de junio ante Australia. Luego, el 22 del mismo mes, enfrentarán a Chile y cerrarán su participación en el Grupo B ante Camerún.

BREAKING: Diego #Demme ruled out of #ConfedCup with injury. He will remain with the team until Thursday to receive treatment. #DieMannschaft pic.twitter.com/0QKu89luu3

— Germany (@DFB_Team_EN) June 13, 2017