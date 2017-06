Francia derrotó a Inglaterra en amistoso marcado por homenaje a víctimas de atentado

La selección francesa se impuso 3-2 a Inglaterra en el Stade de France en partido amistoso marcado por el homenaje previo a las víctimas de los atentados de Londres y Mánchester.

Ousmane Dembelé dio la victoria a los ‘Bleus’ (78), que jugaron con diez jugadores desde el minuto 46 por la expulsión de Raphael Varane. Samuel Umtiti (22) y Djibril Sidibé (43) habían anotado antes, respondiendo al doblete del delantero inglés Harry Kane (9, 48 de penal).

Francia cerró así con buen sabor de boca su último partido de la temporada, después de la derrota ante Suecia en el último minuto válido por las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Eso sí, antes del pitazo inicial, el Stade de France, vestido de los colores rojo, blanco y azul rindió homenaje a las víctimas de los atentados de Londres y Mánchester.

Una de las tribunas se tiñó con una cruz roja sobre fondo blanco en honor a la bandera de Inglaterra, formada por un tifo formado por los aficionados.

Antes del pitazo inicial, la salida al terreno de juego de los jugadores se efectuó mientras sonaban los acordes de la canción del grupo Oasis ‘Don’t look back in anger’ (No mires atrás con ira), tocada por la banda de música de la Guardia Republicana francesa.

