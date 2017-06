La tranquilidad de Pizzi: "La lectura que hago no corresponde con el resultado"

Chile perdió 3-2 ante Rumania en su último amistoso previo a la Copa Confederaciones y pese al duro revés ante los europeos, el técnico de la Roja, Juan Antonio Pizzi realizó un balance positivo del encuentro.

“En los primeros minutos pudimos imponer lo que habitualmente hacemos. Sacamos una buena diferencia, después ellos pudieron descontar y luego de la expulsión de Gary (Medel) ellos se fueron al ataque. A pesar de eso, creo que el sacrificio y la agresividad con la que jugamos es la que siempre tenemos. La lectura que hacemos no corresponde con el resultado”, analizó el técnico de la Roja tras el encuentro.

“Cuando estuvimos once contra once el equipo impuso lo que hace con sus rivales, si bien es cierto que no pudimos mantener la superioridad, creo que en el esfuerzo, concentración y agresividad estuvimos en un nivel alto, y por eso creo que la lectura es positiva”, complementó.

Respecto a la expulsión de Gary Medel, que cambió el trámite del partido desfavorablemente para la Roja, Pizzi señaló que se trató de “un error que no podemos cometer menos en una competición como la Copa Confederaciones, nos sirve de advertencia”.

La ausencia de Claudio Bravo también fue tema. Al ser consultado por el viaje que realizó a España y que no fue informado de manera oficial por la ANFP, Macanudo fue claro: “No hay ninguna confusión, está claro cuál es el inconveniente. No ha afectado para nada”.

“La controversia la generaron ustedes, no nosotros. Ayer (en la conferencia) no me preguntaron, estuvimos hasta último instante si podíamos retrasar su comparecencia para más adelante y no se pudo. No veo demasiados misterios”, remató.