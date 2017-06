San Luis de Quillota presenta su tercer refuerzo para el Transición

San Luis de Quillota sigue armándose para el Torneo de Transición y ahora sumó su tercer refuerzo: Yerson Opazo. Luego de las contrataciones de los arqueros Ignacio González y Nelson Espinoza, ahora los canarios confirmaron al lateral de 32 años como su primer nuevo jugador de campo para que se apropie de la banda derecha de la defensa.

El Chopa arriba al conjunto quillotano tras destacar en O’Higgins y ser campeón en el Apertura 2013 y la Supercopa 2014, además de sumar pasos por Universidad de Chile, La Serena, Colo Colo y Huachipato.

En su llegada al equipo dirigido por Miguel Ponce, el lateral señaló que “hace mucho tiempo, un par de temporadas ya, que venía hablando con el cuerpo técnico, especialmente con Miguel, y ahí se fue gestando el interés y esta tercera vez se concretó. Estoy muy contento porque llego a un club que tiene una identidad de juego que me atrae y siempre me he caracterizado por aportar mi grano de arena en una identidad de juego que siempre va hacia adelante y que propone”.

YERSON OPAZO ES NUEVO REFUERZO DE SAN LUIS DE QUILLOTA

¡Bienvenido a la ciudad! pic.twitter.com/WVO6ak4zzt — San Luis de Quillota (@sanluis_qta) June 13, 2017

“Los años van dando esa experiencia, ese roce, que por ahí no se puede comprar y que uno lo va adquiriendo. Vamos a tratar de, junto a los de mas edad, darle esa experiencia que puede hacer falta. Uno de los puntos de porqué me vine es la cercanía con Braulio, lo conozco mucho, estuvimos varios años juntos, y sé la calidad de persona y la calidad de jugador que es”, agregó sobre el aporte que tendrá en su nuevo club.

Yerson Opazo iniciará los trabajos en San Luis de Quillota el próximo 19 de junio, cuando los canarios vuelvan de vacaciones para comenzar su pretemporada de cara al Torneo de Transición.