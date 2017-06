Óscar Opazo y su llegada a Colo Colo: "Vengo dispuesto a jugar en cualquier posición"

Colo Colo ya tiene su primer refuerzo, puesto que este martes el lateral Óscar Opazo se realizó los exámenes médicos y el jueves será presentado como jugador los albos para el segundo semestre.

El Torta llega por cuatro años al Cacique, tras la compra del 75 por ciento del pase en US$ 500 mil y este martes dio sus primeras declaraciones como refuerzo albo tras casi dos horas de chequeos médicos.

“Estoy muy contento de llegar a Colo Colo. Estamos en proceso de exámenes y espero que salgan los resultados pronto para ya unirme al plantel. Estoy consciente de que este es un paso muy importante en mi carrera y que me va a servir mucho“, dijo Opazo tras el trámite en la Clínica MEDS.

“Estoy en la mejor etapa de mi carrera, física y futbolísticamente hablando. De hecho, ya he tenido oportunidades en la Selección“, añadió.

Al ser consultado por el puesto en que más se acomoda, el ex Santiago Wanderers expresó que “no he tenido la oportunidad de hablar con Guede aún. Ya veremos en qué posición me quiere ocupar, pero vengo dispuesto a jugar en cualquiera. He jugado toda mi carrera de lateral izquierdo. Últimamente he estado jugando más por la derecha, pero me acomodan ambas bandas“.

Finalmente, realizó un balance del desempeño de los albos en el torneo de Clausura y aseguró que “Colo Colo jugó muy bien gran parte del campeonato. Si bien se le escapó al final, dio muestras de que es un equipo grande“.