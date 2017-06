Crystal Palace puso sus ojos en Manuel Pellegrini para la próxima temporada

A pesar de llevar casi un año al mando del Hebei Fortune de China, en Inglaterra no olvidan a Manuel Pellegrini. El nombre del técnico nacional sorprendió a todos este miércoles cuando el sitio Sky Sport lo posicionó como el candidato más fuerte para asumir la banca del Crystal Palace para la próxima temporada.

De acuerdo a la información entregada por el medio durante esta jornada, la directiva del cuadro inglés ya habría iniciado conversaciones con el chileno para así pavimentar su regreso a la Premier League. Tanto así que en las próximas horas un grupo de directivo viajará hasta donde Pellegrini para entregarle detalles de la oferta.

Vale la pena recordar que el técnico nacional tiene contrato por cuatro años con el Hebei Fortune de China por lo que el Crystal Palace deberá desembolsar una gran cifra de dólares si quiere quedarse con el estratega.

BREAKING: Crystal Palace hold talks with former Man City boss Manuel Pellegrini about vacant manager’s job, Sky sources #SSNHQ pic.twitter.com/zqbAcSCobp

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) June 14, 2017