Cristián Insaurralde es la nueva alternativa de la U para reforzar su delantera

Universidad de Chile vive días de mucha incertidumbre para cerrar fichajes de cara a la próxima temporada 2017/18. Pese a abrochar la llegada del volante Rafael Caroca, el contrato aún no está firmado y no han podido hacer oficial el fichaje. Un fichaje que ha causado polémica por las amenazas de la barra que ha sufrido el jugador por su pasado colocolino y que también han tocado a Azul Azul por la contratación en los últimos de jugadores formados en el archirrival.

En medio de esa polémica, que en la concesionaria buscan desestimar sin emitir declaraciones oficiales, la Comisión de Fútbol definió en su reunión del martes los próximos pasos a seguir en cuánto a refuerzos, que van de la mano con lo que acordaron junto al técnico Guillermo Hoyos antes de que comenzara sus vacaciones en Argentina.

De esa forma, y buscando cerrar las contrataciones para la próxima temporada, en el Centro Deportivo Azul han tenido varias conversaciones con la dirigencia de O’Higgins para abrochar el fichaje del joven delantero Francisco Arancibia. Sin embargo, el Colorado no es el único jugador de Rancagua que están siguiendo en el CDA ya que, según lo contado a El Gráfico Chile, el atacante argentino Cristián Insaurralde también está en la carpeta de posibles refuerzos para la U.

Ante la inminente partida de Ángelo Sagal a Pachuca de México, en el club laico tuvieron que ver un nuevo plan para potenciar la ofensiva y ahí surgió el nombre del delantero de 25 años, por el que aprovechan de negociar con O’Higgins mientras cierran el fichaje de Arancibia.

Pese al interés por ambos arietes rancagüinos, desde el Monasterio Celeste indican que ven difícil la opción de que la U se lleve a Insaurralde. Pese a que desde el CDA lo siguen desde la temporada de traspasos del verano pasado, el atacante es imprescindible en el esquema del técnico Cristián Arán y, además, está tasado en US$ 2 millones por la cúpula de O’Higgins.

Aunque el ex Quilmes no tiene cláusula de salida del cuadro de la sexta región, el precio se torna muy difícil de pagar para los azules, quienes han afirmado que no harán un gasto desmedido en refuerzos. “Para eso hay que tener plata. Para eso hay que vender. Los números no son muy buenos. Hay que trabajar con ingenio para reforzarse en el caso de que no haya dinero”, afirmó el gerente deportivo, Ronald Fuentes, hace unas semanas.

A pesar de que la opción de Insaurralde se vería complicada por el precio, en Azul Azul están en plenas tratativas para cerrar la llegada del Pollito al CDA, las que se podrían confirmar durante los próximos días, al igual que la oficialización del arribo de Caroca.