Soteldo pone en duda continuidad en Huachipato: "No sé si me vaya o me quede"

Yeferson Soteldo puso en duda su continuidad en Huachipato debido a que tiene “muchas propuestas” de clubes de Europa y América tras su exitoso desempeño en el Mundial Sub 20, donde Venezuela logró llegar a la final del torneo perdiendo apenas por 1-0 contra Inglaterra en la definición.

Tras la espectacular bienvenida que los hinchas de la Vinotinto le dieron al equipo juvenil en el estadio Olímpico de Caracas, el volante fue sincero para poner en duda su vuelta a Talcahuano: “No sé qué voy a hacer. No sé si me vaya o me quede. En vacaciones veré qué va a pasar“, dijo en conferencia de prensa en Caracas.

Soteldo llegó al equipo Acerero procedente del Zamora, que recibió 1,5 millones de dólares, una de las más lucrativas para el fútbol venezolano y aseguró su ficha con un contrato de cuatro años, aunque de todas formas una oferta podría convencer a los dirigentes: “Me voy a sentar con mi representante a ver si hay un lugar donde vaya a jugar que me favorezca, o si vuelvo a Huachipato“, añadió.

¿Se quedará Soteldo en Huachipato? (Foto: Agencia Uno)

Asimismo, señaló que hay muchas propuestas que le llaman la atención: “Vamos a ver qué puede pasar“, insistió.

El juvenil indicó que ir al fútbol chileno significó “un salto de calidad muy importante… Es muy competitivo“.

El venezolano llegó resentido al Mundial de Corea del Sur luego de sufrir una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda jugando por los de Talcahuano y ahora que terminó su participación en el torneo internacional espera mejorar físicamente: “duele un poco, espero estar al 100 % el próximo mes“.

“Voy a aprovechar estas vacaciones para recuperarme bien“, puntualizó.