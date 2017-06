El deseo de Gonzalo Espinoza: "Me gustaría quedarme en la U"

El volante Gonzalo Espinoza volvió este jueves al país después de disfrutar de sus vacaciones tras consagrarse campeón del torneo de Clausura con Universidad de Chile.

Una de las grandes tareas que debe realizar el mediocampista es resolver su futuro, del cual hay toda una incertidumbre al no lograr renovar con los azules y manejar ofertas desde el extranjero. Pese a esto, Espinoza tiene un deseo y espera poder cumplirlo.

“He escuchado un par de cosas. Me he enterado por la prensa. Estoy esperando y conversando con mi representante. Tengo ganas de quedarme en la U, tengo contrato hasta fines de junio“, sostuvo Espinoza en su llegada al aeropuerto de Santiago.

“Voy a terminar eso y ver lo que pasa. Voy a negociar libre, esperemos que sea para quedarme y, si no, buscaremos el mejor panorama para mi futuro“, agregó el Bulldog.

La U volverá a los trabajos el miércoles 21 de junio e indicó que “tengo que volver porque sigo con contrato. Estamos viendo qué va a pasar“.