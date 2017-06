Ex jugadores que militaron en la U y Colo Colo reprueban amenazas a Caroca

La inminente llegada del volante Rafael Caroca a Universidad de Chile ha generado mucha molestia en algunos sectores de la hinchada universitaria. El pasado colocolino del ahora ex jugador de Deportes Iquique, tiene descontento a los fanáticos y por eso un grupo de ellos dedicó fuertes amenazas de muerte en contra del mediocampista, a través de rayados escritos en las afueras del Centro Deportivo Azul.

Un escenario tenso que complica a la dirigencia de Azul Azul, en medio de la firma de contrato que vincula a Caroca con el club, y por el cual aún no se han manifestado oficialmente desde la concesionaria. Pese a eso, históricos ex futbolistas que militaron en Colo Colo y la U, tal como lo hará Caroca, aprovecharon de reprochar con El Gráfico Chile este tipo de intimidaciones contra los jugadores de cualquier club, avalando que un futbolista sólo busca ejercer su profesión al vestir una camiseta.

“Independientemente de los clubes, acá estamos hablando de personas, no puede suceder esto. Es grave porque si un ser humano amenaza de muerte a otro porque un equipo contratará a ese jugador me parece una atrocidad y barbaridad”, aseguró Miguel Ángel Gamboa. “Ellos son jugadores profesionales que viven de esto y no porque te contrate tal equipo no te vas a poder ir. Esto es algo cultural así que no hay que hacerse más los huevones”, añadió.

En esa misma línea, Francisco Arrué -quien también militó en Universidad Católica- se cuadró con las palabras de Gamboa y recordó los complejos seis primeros meses en que vistió la camiseta de la U tras ser capitán de la UC.

“Me parece impresentable lo que pasó. Los que hacen esto son delincuentes porque no se le puede llamar de otra forma, sobre todo al rayar las murallas del centro de entrenamientos con amenazas de muerte. Cuando llegué a la U yo venía de Católica, me formé en Colo Colo y por supuesto que el ambiente no fue lo mejor, fue hostil pero después de seis meses mi rendimiento elevó y la hinchada terminó aceptándome”, recordó Arrué.

El fútbol romántico

En los años 50 y 60, cuando el fútbol chileno estaba en pleno desarrollo histórico, el Ballet Azul de la U se convirtió en uno de los equipos más ganadores que ha visto nuestro país. En él, el ex lateral Sergio Navarro fue protagonista indiscutido, pero en las temporadas 1965 y 1966 jugó por el Cacique, sin ser criticado por compañeros o hinchas. Algo que el defensor habría pagado con amenazas como las de Caroca.

“Yo jugué 11 años en la U y dos años en Colo Colo. Ahí me trataron muy bien porque la mitad del equipo eran compañeros míos en la selección. No tuve ningún problema, al contrario. Yo soy azul de nacimiento, pero esos métodos no se condicen con el deporte, no puede ser eso, los azules no somos delincuentes, somos deportistas que nos gusta jugar”, señaló Navarro.

“Caroca es un jugador profesional, al jugador le pagan por actuar por diversos equipos y él por su profesión tiene que cumplir, entonces que amenacen a uno. Te pregunto a ti ¿Cuánta plata ponen ellos para pagarle el sueldo? No hacen nada, sólo desprestigiar a la U”, añadió el ídolo del Ballet.

En esa línea, Gamboa recuerda cuando fanáticos azules y albos se sentaban todos juntos para disfrutar de los clásicos y que el odio generalizado ha empezado hace pocos años, avalados por la gran libertad de la gente en internet.

“Cuando uno iba al estadio se sentaba gente de la U y Colo Colo junta. Después se dividieron las barras, empezó esta estupidez y ha ido en aumento y no han podido pararlo, pero es problema país, cultural. Esto de las redes sociales se presta para cualquier imbécil, cualquiera puede amenazar de muerte y es enfermante”, apunta el ex delantero.

¿La solución?

Aunque desde las autoridades gubernamentales ha existido poca respuesta a los problemas de hinchas con los clubes, los tres ex futbolistas piden una solución para detener este tipo de provocaciones.

“Ya está bueno que autoridades judiciales intervengan en esto porque los dirigentes del fútbol no pueden con esto, no hay forma de pararlo”, indicó Gamboa. “Si se les permite hacer cualquier cosa a estos tipos y no pasa nada, se creen dueños de Santiago y de los clubes, lo mejor es encontrarlos y meterlos presos de una, sin arresto domiciliaro ni nada, cárcel”, pidió Navarro.

Por otra parte, Arrué pidió unión de los clubes para apoyar a Caroca y futuros casos similares. “Es importante el mensaje de los directivos, que reprueben esto. Algo de la U y Colo Colo y la UC. Decir que estas manifestaciones no ayudan al fútbol”, cerró el recién retirado futbolista.