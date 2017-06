El portero maravilla de Italia no renovará en el Milan y los grandes de Europa ya lo tantean

El joven guardameta del AC Milan de Matías Fernández, Gianluigi Donnarumma, una de las mayores esperanzas del fútbol mundial, rechazó prolongar su contrato con el AC Milan, que termina en junio de 2018, anunciaron este jueves los dirigentes del club.

“La decisión acaba de sernos comunicada por Mino Raiola (el agente del jugador) y es definitiva“, declaró en una breve rueda de prensa Marco Fassone, el administrador delegado del Milan.

“Esta decisión nos deja mal, pero debemos avanzar y el Milan avanza. Esperábamos que pueda ser el pilar sobre el que construir nuestro Milan“, añadió Fassone.

Club's CEO Marco Fassone: "@gigiodonna1 decided not to renew his contract with #ACMilan". Watch today's full press conference 🎥 pic.twitter.com/jqOpy6ZcuW

