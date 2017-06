Los Warriors celebraron el título de la NBA con burlas y mensajes a LeBron James

Las celebraciones en Oakland por el título de los Warriors de Golden State se desbordaron este jueves a la calles de la ciudad, con todo tipo de festejos, burlas y mensajes a sus rivales.

En especial, la víctima de los festejos de los Warriors es el astro de Cleveland Cavaliers, LeBron James. Y el que lideró ese tipo de manifestaciones fue el polémico alero Draymond Green, quien protagoniza un duelo particular con el Rey.

Green se presentó en la ceremonia con una polera con un mensaje que rezaba “Quickie” (rápidito) en relación al cómodo triunfo de su equipo en la final, aunque también puede ser interpretado como una burla al nombre del estadio de los Cavs, el Quicken Loans Arena.

Dray usa esa remera porque LeBron el año pasado uso una que decía "Ultimate Warrior", LeBron le respondió por Instagram y Dray también 😂😂😂 pic.twitter.com/ivMKeJQMPo — Warriors Arg (@LosWarriorsArg) June 15, 2017

El año pasado James utilizó una polera con un mensaje “Ultimate Warriors” cuando Cleveland derrotó a Golden State en la final, lo que molestó y mucho a los jugadores de los Warriors.

De hecho, Green confesó que ese mensaje le dolió mucho, especialmente por la ventaja que llevaban 3-1 en la final del año pasado y por eso ocupó este uniforme para celebrar la corona del 2017.

Además, el delantero le dedicó palabras a LeBron cuando le habló a los hinchas, en relación a que James dijo tras perder la final que él “nunca había jugado en un superequipo de estrellas” como lo son hoy los dirigidos por Steve Kerr con Green, Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson.

“Hey LeBron, tu empezaste con los superequipos, bro, como era en Miami“, sentenció Green ante todos los fanáticos provocando la euforia de los presentes. El Rey, en su época del Heat entre 2010 y 2014, jugó junto a Dwyane Wade, Chris Bosh y Ray Allen.

Draymond Green: "I can't forget the Ultimate Warrior shirt from LeBron. The 3-1 tombstone cookies. I was waiting on this moment. I'm petty." pic.twitter.com/IDF7Ww9HgH — Ben Golliver (@BenGolliver) June 15, 2017

2016: LeBron wears Ultimate Warrior shirt during celebration 2017: "Every one of are just ultimate Warriors." – Steve Kerr#PettyWarz pic.twitter.com/uAtAe8HFLB — #PettyWarz (@World_Wide_Wob) June 15, 2017

LeBron dijo que nunca había jugado en un super equipo y Draymond Green⬇ "Tu empezaste con los super equipos bro" pic.twitter.com/FxSuLmEPUY — The NBA Monster (@TheNBAMonster) June 15, 2017

LeBron ha respondido así a la camiseta de Green que rezaba un: "Quickie" en referencia al 4-1 y al estadio de los Cavs. Auténtico salvaje. pic.twitter.com/SjSzy0qox6 — The Wing (@TheWingNBA) June 15, 2017

La celebración fue en grande de los nuevos campeones de la NBA, que se consagraron la noche del lunes en el Oracle Arena al vencer por 129-120 a los Cavaliers de Cleveland en el quinto partido de la serie al mejor de siete, que terminó en 4-1.

Los seguidores de los Warriors se lanzaron este jueves a las calles para celebrar a sus ídolos, en los que se vieron espontáneos bailes callejeros, ruidosas caminatas y caravanas de automóviles cubiertos con banderas doradas y azules.

Los jugadores llevaban el título en un bus gigante, siendo aclamados por los fanáticos. Así fue la celebración en Oakland: