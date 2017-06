Cristiano Ronaldo: "Me voy del Madrid, no hay marcha atrás"

Cristiano Ronaldo quiere abandonar el Real Madrid tras ser acusado por el ministerio fiscal de defraudar 14,7 millones de euros al fisco español, según informan medios europeos y pese a que tiene contrato en vigor hasta el año 2021.

“Me voy del Madrid, lo tengo decidido. No hay marcha atrás”, le habría dicho a sus compañeros de selección en tierras rusas, según informa el diario Marca de España. ¿Las razones? El jugador estaría “muy indignado” por todo lo relacionado con el proceso por el que se le está investigando.

Incluso, Cristiano, que se encuentra concentrado con la selección de Portugal para la Copa Confederaciones de Rusia, habría comunicado la decisión al presidente del Real Madrid Florentino Pérez, según publica hoy el diario deportivo portugués “A Bola”.

El entorno de Ronaldo habría asegurado al periódico que el jugador estaría interesado en otras ligas como la inglesa (Manchester United), francesa (PSG), la italiana o, incluso, la liga china y la MLS de Estados Unidos.

Publimetro.cl ¿Cristiano Ronaldo quiere irse de Real Madrid? En Portugal aseguran que el crack portugués estaría “muy indignado” tras ser acusado de defraudar al fisco español por más de 14 millones de euros.

Su círculo más íntimo además habría manifestado al rotativo luso que él no quiere ser “víctima de una persecución” y tampoco “el payaso del circo“.

En la noticia, que copa la portada del periódico, explican que la decisión de abandonar España habría sido tomada hace dos o tres meses y podría hacerse pública tras un periodo de vacaciones que Ronaldo disfrutará tras la Copa de Confederaciones.

En el escrito de acusación, el ministerio público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.

La Fiscalía subraya que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en España.

Uno de los abogados portugueses de Ronaldo, António Lobo Xavier, defendió este martes que la denuncia de la Fiscalía de Madrid se debe a una diferencia de criterios que no tiene base en ninguna ley y que el jugador siente que se trata de una “injusticia”.

Lobo Xavier explicó que Ronaldo declaró en 2014 los derechos de imagen obtenidos desde 2011 porque pensaba que era ese año cuando los tenía que declarar y no en ejercicios anteriores como defiende la Fiscalía.

“No hubo omisión de declaración, hubo una declaración según un criterio que aparentemente no es el criterio que le gusta a la administración fiscal española, pero no tiene base en una ley o en normas que pueda decir que el jugador violó“, aseguró.

A sus 32 años, Ronaldo renovó este año con el Real Madrid, club con el que ha ganado, entre otros trofeos, 3 ligas de Campeones, 2 Mundiales de Clubes, 2 Ligas de España y 2 Copas del Rey.