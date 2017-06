Desde el camarín de la Roja revelan: "No está resuelto lo de los premios"

Nuevamente la búsqueda de un acuerdo por los premios está causando estragos en la selección chilena. El plantel, que está concentrado para su debut en la Copa Confederaciones ante Camerún, aún no ha alcanzado un acuerdo con la dirigencia de la ANFP por las primas que el equipo logre en tierras rusas.

Incluso, desde el propio plantel admiten que aún no hay acuerdo. “No, no está resuelto. Pero no nos afecta y la verdad es que no es tema tampoco. Nosotros en la Copa Centenario recién después del tercer partido, cuando terminamos la fase de grupo, recién ahí arreglamos los premios. Es tema para ustedes, para el periodismo, pero a nosotros no nos marca la diferencia en cuanto a jugar mejor o peor”, reconoció Gonzalo Jara en conferencia.

“Esta selección está más allá de arreglar un premio. La verdad es que tenemos muy claros nuestros objetivos y los logros que queremos seguir obteniendo, no individualmente, sino como selección”, añadió el central.

Los jugadores pretenden obtener la totalidad de los bonos que entrega la FIFA de acuerdo al logro alcanzado de cada selección en la Copa Confederaciones, donde el campeón se llevará 4,1 millones de dólares, mientras que el finalista recibirá US$ 3,6 millones.