Jara sobre Bravo: "Quiere seguir acá y no se le ha pasado por la cabeza irse"

La Selección chilena tendrá una sensible baja de cara al duelo de este domingo frente a Camerún, por el debut en la Copa Confederaciones, luego de que ayer jueves se confirmara que el portero y capitán Claudio Bravo no llegará al duelo ante los africanos, tras no recuperarse de la lesión en el gemelo izquierdo.

Con ello, el titular será Johnny Herrera, quien fue respaldado desde el plantel de la Roja, pese a evidenciar ciertos yerros en la caída 3-2 ante Rumania, en partido amistoso. Su compañero de camarín en Universidad fe Chile, Gonzalo Jara, salió en su defensa.

“Claudio Bravo está, a mi juicio, dentro de los mejores arqueros del mundo. Marca diferencias por eso con el resto y con Johnny también. Pero Johnny sabe bien qué hacer y es un gran atajador. Y ojalá Claudio se recupere para tenerlo en los partidos de más adelante“, expresó el zaguero este viernes en conferencia de prensa en Moscú.

“La posición de arquero es un poco más específica a un jugador de campo, pero llevarlo más allá… Johnny hizo un gran partido el otro día, más allá que se habló del rebote o el gol, sacó dos o tres pelotas que pudieron entrar. No me cabe duda que si le toca jugar no lo hará de otra forma más que un buen partido“, añadió sobre su compañero en la U.

En esa misma línea, el ex Mainz 05 sostuvo que “a Johnny lo conozco, jugamos en el mismo equipo, es un muy buen arquero y no me cabe duda de que lo hará muy bien. Hay diferencias que no influyen ni en que uno sea más o menos que el otro (…) Johnny entiende muy bien eso, de que nos gusta salir jugando, de que siempre buscamos por los costados. Él lo sabe“.

Del mismo modo, Jara dejó en claro que Claudio Bravo “quiere seguir acá y no se le ha pasado por la cabeza irse. Él es una de las voces antes de salir a la cancha, es muy importante y quiere recuperarse pronto“.