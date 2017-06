La emotiva carta con la que Rafael Caroca se despidió de Iquique

Ya es un hecho que Rafael Caroca será nuevo refuerzo de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada. El volante, quien mostró un buen nivel en Deportes Iquique, espera por los últimos detalles para ser oficializado formalmente por los azules.

Por eso, el mediocapista se despidió de los Dragones Celestes a través de una emotiva carta que publicó el cuadro nortino en su sitio web oficial.

“Es extraño. Sentimientos encontrados me embargan, la partida y el inicio de un nuevo desafío ponen en jaque mis sentimientos, por lo que solo me queda decir a todo el pueblo de Iquique ‘GRACIAS’. Toda mi vida he reflexionado sobre las experiencias que vivo y sin duda Iquique ha sido una de las experiencias más hermosas de lo que va de mi vida”, fueron algunas de las palabras que dedicó el jugador al club en la misiva.

“La vida me puso personas maravillosas en mi camino, dirigentes, cuerpo técnico, compañeros, utileros, seres humanos que me hicieron crecer tanto como profesional como persona, me hicieron vivir momentos inolvidables. Espero de corazón no haberlos defraudado. Siempre traté de dar lo mejor, seré un eterno agradecido de ustedes. Dios sabe por qué los puso en mi camino”, añadió.

Por último, Caroca agradeció “a la hinchada, a esa hinchada que disfruté por estos cuatro años. Gracias por que son ustedes los que me permitieron transformar momentos difíciles, en momentos especiales, que siempre estuvieron ahí, apoyando. Gracias por su respeto y su cariño incondicional porque sin su aliento todo sería diferente”.