Marcelo Salas sacó la voz ante juicio en su contra: "No le he robado un peso a nadie"

Marcelo Salas no lo está pasando bien. El actual presidente de Deportes Temuco está siendo investigado por la Fiscalía por apropiación indebida y estafa luego de que el ex gerente del club, Milton Flores, presentara una querella en contra del Matador.

El ex gerente técnico que se le retuvieron más de 5 millones de pesos correspondientes a su finiquito. Según el querellante, el club se excusó de pagarle el dinero porque antes debía cancelar la operación por el defensor Adán Vergara.

Ante esta situación, Salas sacó la voz y aseguró que “yo tengo muy claro que no le he robado un peso a nadie y ni le debo un peso a nadie. Por eso no me afecta. Más cuando eso está en un juicio y el tema de Adán Vergara que, se supone, es la plata que yo tengo o me apropié”, afirmó el Matador a El Austral de Temuco.

“Eso ya está abonado, se pagó un 50 por ciento hace dos semanas y se dejó un cheque para junio con el otro 50. O sea no hay apropiación indebida y eso está entregado en el Tribunal”, agregó el ex goleador de la Roja.