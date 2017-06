Los 10 Mandamientos de Moisés para ganarle a Camerún

Temor sentía Moisés Villarroel en el túnel del Stade de la Beaujoire de Nantes el martes 23 de junio de 1998. Chile enfrentaba a Camerún por el Mundial de Francia y la desigualdad física entre ambos planteles era notoria.

“Al haber jugado siempre en el medio local, me llamó mucho la atención la envergadura física de ellos, porque era muy grande la diferencia. Después, cuando empieza a correr el balón, uno se olvida de todo eso y juega de igual a igual. Es un lindo recuerdo, porque del miedo que tenía, imaginándome que eran agresivos y veloces, quedé contento y satisfecho por lo rendido por el equipo”, rememora el Tío Moise.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el viñamarino tras el término del partido, ya que una tarjeta amarilla lo privó de estar ante Brasil en octavos. “En ese momento uno quería jugar y hacer las cosas bien. Ni pensé en cuidarme, no meter el pie o no ir a la marca fuerte para que no me amonestaran. Para mí, ésa era la final”, recuerda.

Ya en el presente, y de cara al debut de la Roja en la Copa Confederaciones, el DT de la Sub 15 de Santiago Wanderers, como buen estratega, entrega sus 10 mandamientos para ganarles a los africanos este domingo.

1) ¿Salimos a atacarlos o los pillamos de contra con Alexis, Vargas y compañía?

De la misma manera que lo ha hecho Chile en los últimos años: jugando bien al fútbol y atacando de buena forma.

2) ¿Por el centro o los costados?

Por los costados. Chile es muy fuerte en las pasadas de Isla y Alexis por un lado, y Beausejour por el otro.

3) ¿Con velocidad o pausa?

Con un fútbol organizado, con un poquito más de pausa y atacando en los momentos oportunos.

4) ¿Apelamos al físico o a la técnica?

Jugando a ras de piso y con la posesión del balón. Con eso no deberíamos tener ningún problema con la envergadura física del rival.

5) ¿Levantamos la pelota para buscar a Vidal o siempre por abajo, dada nuestra altura?

Chile no tiene ningún problema con los balones por arriba. Para ganar en el juego aéreo no necesitas ser muy alto, sino manejar bien el tiempo-distancia. Tenemos jugadores capacitados para eso.

6) Como el Coto en Francia 98, ¿quién debería agarrar la pelota en un tiro libre?

Alexis ha mostrado en los últimos tiros libres estar a la altura. Puede pescar el balón y en cualquier momento convertir. Lo ha hecho por la Selección y el Arsenal, así que me inclino por él.

7) ¿Alexis o Vidal cumpliendo la función de “10”?

Son totalmente distintos. Alexis juega muy suelto por todo el frente de ataque, se echa atrás y cumple la función de un “10” clásico, aunque entre él y Arturo llevan el manejo del equipo.

8) ¿Un tercer delantero o un cuarto volante?

Un tercer delantero.

9) ¿Fuenzalida o Puch?

El Chapa le cubre la pasada a Isla, mientras que Puch genera la pausa para que pase, pero con los dos se ha sincronizado bien, así que no hay ningún problema con que cualquiera ocupe esa posición.

10) ¿Bravo está enfocado o está en otra?

Claudio tiene un nivel de profesionalismo muy alto, así que más allá de todo lo que ha pasado, él lo deja fuera de la cancha y se enfoca sólo en lo deportivo.