San Lorenzo tienta a Matías Rodríguez: "Estoy cómodo en la U, pero no descarto nada"

La buena temporada que tuvo el lateral derecho de la Universidad de Chile, Matías Rodríguez, en el título del torneo de Clausura 2017, le permitió al argentino volver a hacerse conocido en su país y despertar el interés de equipos como San Lorenzo de Almagro.

Según indicó el programa “Cómo te va ok” de radio Guemes de Argentina, el Ciclón vendría tras los pasos de Rodríguez, quien dijo estar tranquilo en la U pero con la espinita clavada de no haber jugado nunca en la Primera División de Argentina.

“Estoy bien en Chile, en la U. Nunca jugué en la Primera división de Argentina así que es una cuota pendiente, estuve muy cerca y cuando no se dio me quedaron las ganas. Si llega a ser algo serio y concreto, se analizará y se verá. Estoy abierto a cualquier cosa, pero en Santiago y el club me hacen sentir muy cómodo, pero no lo descarto para nada”, indicó Rodríguez al citado medio.

“Estoy tranquilo de vacaciones, pensando en la U que tengo un año de contrato, tratar de hacer las cosas bien para ver si se puede dar algo pero no estoy con apuro de irme, tratando de manejarlo con tranquilidad, con la familia, es una decisión que pasa por ahí”, añadió el defensor de 31 años.