Alexis sigue sumando elogios de los históricos del Arsenal: "Es el jefe del equipo"

El futuro de Alexis Sánchez es toda una incertidumbre en Inglaterra. Pese a que aún tiene contrato vigente hasta junio de 2018, el chileno estaría pensando fichar en un club con mayores pretensiones y ahí aparecen Manchester City y Bayern Munich como los principales candidatos para ficharlo de cara a la temporada 2017/18.

Pero mientras los grandes de Europa lo tientan, en los Gunners están negociando para renovarle el contrato y así no perder a su principal figura, quien en la temporada pasada aportó con 24 goles y 10 asistencias en solamente la Premier League. Sin embargo, las tratativas no han sido fácil para el equipo londinense y aún no llegan a un acuerdo, por lo que tendrán que subir los montos para convencer a Maravilla de quedarse en un cuadro que no clasificó a la próxima Champions League, lo que complica aún más la renovación.

Con este panorama, en los históricos jugadores de Arsenal no hay dudas y todos han hecho el llamado a los dirigentes para que hagan un esfuerzo para extender el vínculo de uno de los mejores jugadores que han tenido en el último tiempo.

“Me encantaría que Alexis Sánchez se quede en el club, es el jefe del equipo, el líder, y tiene una mentalidad ganadora. Quiero que Arsenal lo retenga y se quede en club, pero hay equipos como Manchester City, Bayern Munich y PSG que lo quieren comprar y le pueden ofrecer lo que quiere dentro y fuera de la cancha. Arsene y Arsenal saben lo que tienen que hacer para retenerlo”, dijo Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998 y de la Premier League con Arsenal en 1997/98.