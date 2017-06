Daniel Muñoz en su papel de Fernando Riera: "La serie tratará el tema de Cua Cuá Hormazábal"

Este domingo en horario prime, TVN estrenará la mini serie “62, Historia de un Mundial” que en cuatro capítulos relatará la hazaña que significó para el país adjudicarse la sede de la séptima edición de la Copa del Mundo.

La serie estará centrada en el empecinado sueño que empujó a Carlos Dittborn a dejarlo todo por lograr la sede del Mundial. Uno de los personajes claves de la historia será la del técnico Fernando Riera, quien deberá hacerse cargo del seleccionado que competirá en el certamen.

Riera, catalogado como el mejor técnico en la historia del país, será interpretado por Daniel Muñoz, quien a días del estreno de la mini serie dialogó con El Gráfico Chile para adelantar que la “la principal idea será reivindicar la imagen de Fernando Riera”.

Por trascendencia histórica ¿Es uno de sus personajes más importantes en su carrera televisiva?

“Es uno de los más importantes, sí. Cuando los personajes que a uno le toca representar fueron personas reales, se hace difícil porque se espera una buena imitación más que una caracterización. Trato mucho de cuidar eso”.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Riera?

“Mucho material no existía, hubo que basarse en fotografías, y en algunas entrevistas antiguas, el resto es la versión mía. Pero claro, hubo que inspirarse en su condición humana, cuales fueron los elementos positivos, y es eso lo que contamos en esta serie de valentía y esfuerzo. Cuando tienes un buen elenco las escenas salen bien”.

¿Tuvo posibilidad de dialogar con quienes lo conocieron o siguen su legado, como el caso de Manuel Pellegrini?

“La verdad es que no llegué tan lejos, pero sí hablé con dos jugadores de aquel plantel, y claro, me hablaban de esa relación de alumno y maestro. Un Riera paternal, amigo, severo con la disciplina. También hablé con su hija y tuve contacto con material grabado por su hijo. Mi idea es rendirle un homenaje, reivindicar la imagen de Fernando Riera como la de un recuerdo imborrable”.

¿Podremos conocer las razones que dejan fuera de la nómina a Enrique ‘Cua Cuá’ Hormazábal?

“La verdad es que no puedo adelantar nada, aparece el tema, pero no estoy autorizado para decir algo”

Tuvo que haber sido difícil para Riera, considerando lo que significaba ‘Cual Cuá’ para el fútbol chileno…

“Claro, como todo cabro joven de esa época… Lo que pasa es que el fútbol no era considerado una profesión, la mayoría tenía otras pegas, tenían que conseguir permiso de sus patrones, entonces había que tener una disciplina para conseguir un nivel profesional y enseñarles lo que significaba representar a Chile”.

¿En qué lugar de la historia del fútbol chileno colocaría ese tercer lugar?

“Proporcionando las condiciones en las que estaba el fútbol esa época yo creo que es la gesta más importante del fútbol chileno, sin dudas”

¿Los seguidores de la serie le tomarán cariño a su personaje?

No sé, eso es tan relativo. Si un personaje está bien caracterizado o es negativo, de repente atraen más. Es un efecto extraño, es algo bien raro, no por los sentimientos va a producir lo que uno cree. Mi papel es rescatar la nobleza e importancia de Fernando Riera para el fútbol chileno. Si logro eso la gente lo aceptará porque no se conoce muy bien la gesta.

¿Y a la historia?

“Tiene todos los ingredientes para que sea querida por toda la familia, es muy entretenida, porque la cantidad de sucesos que ocurrieron desde que obtuvieron la sede hasta que salen a la cancha da para que uno diga no es posible que Chile haya organizado un Mundial. Más allá del fútbol, la serie es cómo lograron hacer un Mundial”

¿Le gusta el fútbol, se adhiere a algún club?

“No, no me gusta ninguno, tampoco juego. Sí me gusta el evento social en torno al fútbol, todo lo que conlleva, ese fanatismo. Me gusta ver la selección, me gusta celebrar. También me gusta mucho el fútbol europeo”.