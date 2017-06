"Es un mono": Los polémicos insultos racistas de un periodista peruano contra Felipe Caicedo

“Si le haces ADN a Felipe Caicedo no es un humano, es un mono (…) Si te muerden te da el ébola”. Esas fueron las frases contra el delantero ecuatoriano que eligió el polémico periodista peruano Phillip Butters para analizar el nivel de la selección ecuatoriana de cara al partido que jugarán en Quito por Clasificatorias el próximo 5 de septiembre.

Pero al controvertido comunicador, que es conocido en Chile por los comentarios que tuvo en su momento contra Eduardo Bonvallet, no le bastaron esas polémicas frases y siguió con el particular análisis que hizo en el programa Combutters: “los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura”.

Como era de esperar, las desacertadas palabras de Butters generaron polémica en Perú y Ecuador y fueron desaprobadas a todo nivel, tanto así que el Ministerio de Cultura peruano tuvo que salir a ofrecer disculpas. “En el Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura reitera la necesidad de erradicar estas conductas. El racismo no es normal y es inaceptable, hagamos juntos que esto cambie”, cierra un comunicado emitido por el organismo en su página de Facebook.

Ante los denigrantes comentarios del periodista Phillip Butters sobre nuestros hermanos ecuatorianos en su programa "… Posted by Ministerio de Cultura del Perú on Thursday, June 15, 2017

Además, el propio Felipe Caicedo lamentó en Twitter los comentarios emitidos por el periodista peruano: “sólo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás”. A través del mismo medio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también criticó el actuar de Butters y salió a defender a su compatriota: “el color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. @FelipaoCaicedo, eres orgullo del Ecuador. En la cancha,¡también valores!”, escribió este sábado el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

El color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. @FelipaoCaicedo,eres orgullo del Ecuador.

En la cancha,¡también valores! https://t.co/MpbkX1QzAZ — Lenín Moreno (@Lenin) June 17, 2017