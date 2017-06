Tevez vs. Riquelme: La guerra entre los dos ídolos de Boca que está totalmente desatada

La guerra está totalmente desatada entre los dos máximos ídolos en la historia presente de Boca Juniors: Carlos Tevez y Juan Román Riquelme, quienes están enfrentados públicamente en una batalla difícil de solucionar.

Si bien los dos referentes siempre se elogiaron el uno al otro, ahora la realidad es absolutamente distinta, si hasta incluso se han lanzado venenosos dardos por televisión.

¿Cuándo comenzó el quiebre? Según la prensa argentina a fines de diciembre de 2015 cuando Carlos Tevez, apenas a seis meses de su regreso al Xeneize, dio su apoyo públicamente a la reelección del presidente Daniel Angelici, al que incluso acompañó a votar a La Bombonera.

“No me gusta meterme pero creo que hoy es el momento de venir a apoyarlo a Angelici. Es importante que siga, él me trajo al club de vuelta”, señaló el Apache en ese momento.

Las declaraciones del ex Manchester City cayeron como una bomba en Riquelme, quien por un tiempo permaneció en silencio, pero cuando decidió hablar tiro dinamita pesada.

“Estoy orgulloso de haberlo conseguido todo sin haberle chupado el culo a nadie. Yo nunca apoyé a ningún candidato a presidente. Yo iba y jugaba, no estaba para meterme en esas cosas. Por eso no me gusta cuando algún jugador se mete en las elecciones para darle su apoyo a algún candidato”, declaró JR sin decir nombres.

El años pasado Riquelme arremetió cuando Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle, y donde Tevez era el referente del equipo. “Fue vergonzoso”, tiró el ex 10.

Si bien nunca fueron amigos, sí fueron buenos compañeros, pero la crisis total se detonó cuando Tevez decidió partir a China. Allí, JR cuestionó la decisión del Apache sin pelos en la lengua.

“Yo no me hubiera ido a China. Yo nunca me quise ir. Es el club más grande del mundo. Tuve la suerte de jugar en el Barcelona pero Boca es lo más grande (…) cada uno decide las cosas personales a su manera, más cuando uno tiene cierta edad”, disparó en su oportunidad Riquelme.

Ahora, Tevez, tras varios meses de silencio, no se aguantó más los cruces de Riquelme y no tuvo piedad en criticarlo en una entrevista desde Shanghai a TyC Sports.

“Es fácil hablar de afuera. Una de las cuestiones que se le critica es que ahora sale a hablar cuando pierde Boca y gana River. Cuando nosotros perdíamos salía a matar a los jugadores de Boca. Cuando River ganaba decía ‘que bien que juega el equipo de Gallardo’. Como jugador e ídolo de Boca lo respeto, después… Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos”, afirmó el 10 del Shanghai Shenhua.

La guerra está en pleno desarrollo ¿Alguien la detendrá?…