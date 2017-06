Brooks Koepka, el floridano que sorprendió al ganar el US Open de golf

El estadounidense Brooks Koepka hilvanó tres birdies seguidos en los nueve hoyos finales y ganó este domingo el US Open, el segundo torneo del Grand Slam de golf de la temporada jugado en el campo de Erin Hills.

El jugador de 27 años de Florida firmó una ronda final 67 golpes para terminar con un total de 272 impactos (-16). Número 22 del ranking mundial, venció a su compatriota Brian Harman y al japonés Hideki Matsuyama (276).

Su 16 bajo par iguala el récord para un Abierto de Estados Unidos, establecido por el norirlandés Rory McIlroy en la edición del 2011.

Koepka sucedió a su compatriota y gran amigo Dustin Johnson, número uno mundial, que no pasó el corte el viernes al final de la segunda ronda. Hizo la diferencia al embocar tres birdies seguidos en los hoyos 14, 15 y 16.

El local fue el que mejor jugó en condiciones complicadas por fuertes ráfagas de viento que otros contendientes, como Rickie Fowler, 5º (278), y Justin Thomas, que anotó 63 el día anterior y finalmente terminó 9º (280).

El floridano tuvo hasta el domingo sólo un título en el Circuito Profesional Norteamericano (PGA) con el Abierto de Phoenix que ganó en el 2015.

Koepka había terminando en cuarto lugar en el Abierto de Estados Unidos en el 2014 y el campeonato de la PGA en el 2016.

El US Open 2017 es el séptimo torneo consecutivo de Grand Slam ganado por un jugador que aún no tenía un título de esa categoría en su palmares.

“Esto ha sido probablemente una de las cosas más geniales que he experimentado y para hacerlo en el Happy Father´s Day (Día de los Padres) es bastante bueno“, dijo Koepka después de la victoria.

“No conseguí exactamente una tarjeta para mi papá, así que esto (la victoria) funciona“, agregó el ganador.

El líder de la tercera ronda, Brian Harman, que había liderado por un tiro en el inicio de la ronda, terminó segundo en 12 bajo par, después de un par 72. Se empató con el japonés número cuatro del mundo, Matsuyama.

