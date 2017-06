La F-1 tendrá dos regresos históricos al calendario 2018

Este lunes fue oficializado el calendario de la temporada 2018 de Fórmula 1, por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el que contará con 21 carreras frente a las 20 del de esta temporada.

El Gran Premio de Francia, de vuelta al calendario de Fórmula 1, se disputará el 24 de junio de 2018 en el circuito de Le Castellet, anunció este lunes la FIA, al igual que el GP de Alemania, que retorna a la serie de carreras de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El último Gran Premio de Fórmula 1 en Francia tuvo lugar en 2008, en el circuito de Magny-Cours (Nièvre), con un déficit importante que tuvo que ser reabsorbido por el estado y las comunidades locales. Entre 1971 y 1990 se disputó 14 veces en Le Castellet.

La vuelta de la Fórmula 1 al país galo fue anunciada el pasado 5 de diciembre por el presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Christian Estrosi.

Los seguidores franceses del automovilismo están además de fiesta porque la mítica prueba de las 24 horas de Le Mans se celebrarán el fin de semana previo al Gran Premio de Fórmula 1, 16 y 17 de junio, según el calendario de la FIA.

La federación también ha confirmado la vuelta al circuito del Gran Premio de Alemania, que tiene lugar una vez cada dos años. La prueba sobre el recorrido de Hockenheim tendrá lugar el 22 de julio de 2018.

La próxima temporada de Fórmula 1 contará con 21 carreras, frente a las 20 de esta campaña: Francia y Alemania compensan así la renuncia de Malasia.

Por último, el Gran Premio de Azerbaiyán se adelanta siete semanas con respecto a la fecha de 2017, y tendrá lugar el próximo 28 de abril. El Gran Premio de Rusia, en Sochi, volverá a celebrarse en otoño (30 de septiembre), como ya ocurriera en las temporadas 2013 y 2014.

25 de marzo: Gran Premio de Australia (Melbourne)

8 abril: Gran Premio de China (Shanghai) — A falta de que lo confirmen los poseedores de los derechos comerciales —

15 de abril: Gran Premio de Baréin (Sakhir)

29 de abril: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)

13 de mayo: Gran Premio de España (Barcelona)

27 de mayo: Gran Premio de Mónaco

10 de junio: Gran Premio de Canadá (Montreal)

24 de junio: Gran Premio de Francia (Le Castellet)

1 de julio: Gran Premio de Austria (Spielberg)

8 julio: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)

22 julio: Gran Premio de Alemania (Hockenheim)

29 julio: Gran Premio de Hungría (Budapest)

26 agosto: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)

2 de septiembre: Gran Premio de Italia (Monza)

16 de septiembre: Gran Premio de Singapur — A falta de que lo confirmen los poseedores de los derechos comerciales —

30 de septiembre: Gran Premio de Rusia (Sochi)

7 de octubre: Gran Premio de Japón (Suzuka)

21 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

28 de octubre: Gran Premio de México

11 de noviembre: Gran Premio de Brasil (Sao Paulo)

25 de noviembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

