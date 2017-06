Lewandowski estaría desilusionado del Bayern y su salida allanaría el fichaje de Alexis

Mientras Alexis Sánchez disputa la Copa Confederaciones con La Roja, en su entorno siguen planificando una posible salida del Arsenal y sus posibilidades para llegar al Bayern Munich crecerían ante la revelación del agente de Robert Lewandowski de que el jugador se siente “desilusionado” de su club.

Maik Barthel dio una entrevista con el periódico Kicker, donde contó que el delantero esperó tener el apoyo del club para ser goleador de la Bundesliga: “Robert me dijo que no recibió apoyo y que el entrenador no lo convocó para el último partido y así ayudarle a ser el máximo goleador”, explicó.

Finalmente el máximo anotador de la competencia fue Pierre-Emerick Aubameyang por tan sólo un gol de diferencia, una situación que podría afectar su continuidad en el club: “Está desilusionado, nunca antes lo había visto así. Esperaba que el equipo le apoyara de una forma proactiva”, aclaró.

Ahora, todos los medios de Europa especulan con un triángulo de traspasos aprovechando una posible salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, poniendo a Lewandowski en los Merengues, allanando la apetecida llegada de Alexis a Munich donde el chileno podría recibir unos 400 mil euros a la semana en caso de concretarse su llegada (El polaco gana actualmente 346.000 semanales).

Por mientras el delantero polaco disfruta sus vacaciones veraniegas: