Maradona lanzó todos sus dardos contra "el corcho" Sampaoli

Cuando Diego Armando Maradona habla, en Argentina todos escuchan, y cuando explota en una entrevista suelen caer hasta los más reputados. Este fue el caso de Jorge Sampaoli quien recibió toda la furia del ídolo trasandino tras ser confirmado como técnico de la selección albiceleste, tildándolo de falso y cuestionando su idoniedad para el cargo.

El Diego además lo bautizó con un nuevo apodo, revelando además una conversación que tuvieron en su época en Europa: “Sampaoli me falseó. Cuando estábamos en Croacia me dijo que quería hacerme un homenaje en Sevilla, que quería conocerme, que quería hablar de fútbol. Cuando se le dio de la selección no me llamó nunca más y después me entero que lleva a ocho entrenadores. Si va a tener ocho entrenadores, que se quede en la casa. Estoy muy enojado con el ‘Corcho’“, dijo en una entrevista con TyC Sports.

La rabia del ex 10 también involucró a otros referentes, cómo es el caso de Juan Sebastián Verón, reviviendo una antigua polémica: “Le armó la lista Verón. Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra y no la de Argentina (…) Sampaoli no sabe más que Bauza. Le tiras una pelota y te la devuelve con la mano. A Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio. Todos hablaban del Sevilla de Sampaoli, pero fue a Barcelona y se comió cinco”. Y no paró: “Si no nos ganaba la final en Chile, no lo conocía ni la familia”.

Pero Maradona no se quedó ahí, sus palabras también pasaron a la arena política cuestionando la reunión del entrenador con el presidente: “Ojalá que sea mentira lo del contrato de cinco años que le hicieron. En lugar de reunirte con Macri mejor reunite con Menotti“, fue el consejo que le dio tras el encuentro con el político de derecha.

La crítica permeó a la AFA: “A mí me da vergüenza jugar con Singapur. No podemos regalar todo lo que construimos desde Menotti para acá. Eran 11 muchachos agarrados del puerto de Singapur y le metieron la camiseta. Con Brasil está bien, pero con Singapur no muchachos. Sino hacemos un partido entre nosotros y jugamos contra la selección” y revivió la polémica en Boca Juniors: “Si hay un jugador del pueblo, es Tévez.. Los otros son pecho frío”, dijo en una declaración que pareciera ir en contra de Juan Román Riquelme.