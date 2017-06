Baron Corbin, Carmella y Jinder Mahal: los dueños de la noche en WWE Money In The Bank

Baron Corbin se convirtió este domingo en el “señor Dinero en el Banco”, al conseguir el maletín con un contrato por el título mundial de Smackdown Live de WWE.

El Lobo Solitario derrotó a AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Kevin Owens y Dolph Ziggler en el main event de Money in The Bank 2017, realizado en St. Louis, Missouri.

En un encendido combate, Corbin logró quedarse con la victoria tras una serie de choques entre los participantes. Al final Styles y Nakamura estaban a punto de conseguir el maletín, pero el vencedor los sacó del camino y se quedó con el triunfo.

The #LoneWolf @BaronCorbinWWE has the #MITB briefcase in hand, and that means BAD THINGS for @JinderMahal and the rest of #SDLive's roster! pic.twitter.com/YenwACwSWm

— WWE (@WWE) June 19, 2017