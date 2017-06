Martín Arenas, el Niño Maravilla de Barón que quería Mónaco y se convirtió en refuerzo de la U

Gran sorpresa generó la llegada del joven delantero Martín Arenas a Universidad de Chile. El ahora ex ariete de las divisiones menores de Santiago Wanderers y Villarreal pasó los exámenes médicos junto a Rafael Caroca y Francisco Arancibia y se convirtió en el tercer refuerzo de los azules para el próximo torneo de Transición 2017.

A pesar de obtener un título en España hace dos temporadas con la sub 18 del Submarino Amarillo, Arenas no pudo ratificar durante este 2017 su buen inicio en España por un desgarro, que, además de quitarle opciones en su equipo, también lo dejó fuera del Sudamericano sub 20 de enero pasado. Por eso, su nombre había desaparecido de la órbita de los hinchas chilenos y muchos quedaron impresionados con su llegada a la U.

“Ese título que consiguió fue muy importante en España. Antes que se lesionara previo al Sudamericano era titular y estaba jugando en la filial del Villarreal, de ahí le costó en la recuperación, pero hasta entrenó con el primer equipo. Incluso, había algo de ir a Mónaco, la filial también, pero él quería jugar en Primera y así apareció lo la U“, cuenta Sebastián Núñez, ex entrenador de Arenas en las divisiones inferiores de Wanderers.

Núñez, quien dirigió al nuevo fichaje azul en la sub 15 de los caturros en 2012, recordó con El Gráfico Chile los primeros pasos del Niño Maravilla del Cerro Barón, como fue bautizado en su momento en España, y su encuentro con el futbolista cuando lo recibió en Villarreal.

“Me tocó dirigirlo cuando chico en las inferiores de Wanderers, en la sub 15, y en Villareal lo fui a ver centro de entrenamiento. Yo estuve seis años en el club, pero me tocó verlo en todo el proceso y siempre fue goleador en todas las categorías“, apunta el DT.

“Desde chico que él estuvo en Wanderers, cuando llegó a la sub 7, y siempre marcó diferencias. Partió jugando como delantero centro, pero en Villarreal pasó a las bandas y en el 4-4-2 de su equipo jugaba como extremo”, añadió.

Por último, y en base a las razones que llevaron a Arenas a volver a Chile a sus 20 años para jugar por la U y de Azul Azul por contratarlo, para Núñez la regla del sub 20 y el deseo del jugador de triunfar en primera división encabezan la lista.

“Le quedaba un año de contrato en Villarreal y ya no quería jugar más en filiales. Él quería volver a Chile y ahí la U hizo la mejor propuesta, creo que por los minutos en cancha que tienen que sumar los juveniles, porque él puede cumplir con esa regla”, concluyó el ex DT de los caturros.